Gran Turismo 7 è già nelle mani di diversi giocatori

Gran Turismo 7 uscirà tra pochi giorni, ma Amazon US ha già distribuito il gioco ad alcuni clienti che stanno già giocando e scoprendo così l'ultima fatica di Polyphony Digital.

Attraverso Reddit, sono iniziati ad apparire diversi commenti da parte di giocatori che non possono accedere alle funzionalità online, ma si stanno godendo il resto dei contenuti di Gran Turismo 7. Il titolo richiede una connessione a Internet per godere di molte funzionalità, ma alcuni giocatori già elogiano la grafica e lasciano persino parole positive per la colonna sonora.

Per fortuna, essendo un gioco non ricco di storia, i leak non influiranno più di tanto sul divertimento. Tuttavia se non volete spoilerarvi nulla riguardo le meccaniche di guida o le modalità presenti, forse è meglio stare lontani dai social e dai forum per qualche giorno.

So my Amazon pre order of GT7 came in mail today at Amazon hub locker. Time to rev up engines#GranTurismo7 #GT7 #PS5#PlayStation pic.twitter.com/QwquPNbNhc — Deontre Thomas? (@JakX62) February 25, 2022

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 4 marzo.

Fonte: Push Square