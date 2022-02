Gran Turismo 7 si avvicina: ecco quando saranno pubblicate le recensioni

Gran Turismo 7 è uno dei titoli più attesi di questo 2022 e, come normale che sia, i fan non vedono l'ora di leggere le varie recensioni della stampa specializzata, per scoprire quale accoglienza sarà riservata al nuovo gioco di Poliphony Digital.

Ora, grazie a Jordan Middler di VGC, abbiamo scoperto la data di scadenza dell'embargo delle recensioni di GT7.

Stando a quanto condiviso dal giornalista, le recensioni saranno disponibili il 2 marzo alle ore 12:01 italiane.

Confirmed: the Gran Turismo review embargo is 11:01 AM UK time on March 2nd. Look out for content from myself and @scully1888 around then on @VGC_News. pic.twitter.com/qXKFqoSuPR — Jordan Middler (@JordanMiddler) February 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dunque, le recensioni saranno online due giorni prima del lancio di Gran Turismo 7, in programma per il 4 marzo su PS4 e PS5.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che, secondo lo youtuber Destin Legarie, "Gran Turismo 7 ha superato Forza Horizon 5 in certi aspetti e ha contribuito all'evoluzione del genere".

Fonte: Twitter.