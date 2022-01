Gran Turismo 7 avrà il circuito Daytona International Speedway

Gran Turismo 7 avrà circa 100 tracciati e abbiamo ora appreso che Daytona International Speedway sarà tra questi. La pista del mondo reale si è evoluta rispetto al precedente gioco Gran Turismo, il che significa che sarà diversa anche su GT7.

PlayStation ha riportato la notizia su Twitter insieme a uno "schema" della tracciato. Il Daytona International Speedway ha due layout: la forma ovale standard che probabilmente avete visto nelle gare NASCAR e la "roval", che incorpora curve interne aggiuntive rispetto all'ovale più grande.

In particolare, il layout roval reale è stato utilizzato per la prima volta a Daytona nel luglio del 2020. Il predecessore di Gran Turismo 7, GT Sport, è stato lanciato nel 2017, il che significa che questa sarà la prima volta che i fan potranno gareggiare sulla nuova pista interna utilizzata nell'attuale Daytona.

? Daytona International Speedway returns to Gran Turismo 7 on March 4: https://t.co/8OWUaG1hyM pic.twitter.com/lmVmEbgkcY — PlayStation (@PlayStation) January 12, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non è nemmeno l'unico regalo di ritorno da Sport. Gran Turismo 7 avrà anche la funzione Scapes, che consente di scattare foto di tutte le meravigliose auto del gioco in varie impostazioni.

Invece di un'opzione fotografica standard che mette in pausa la gara mentre fate uno screenshot, Scapes è la modalità in cui potete scegliere un veicolo e uno sfondo per pianificare attentamente le vostre composizioni.

Gran Turismo 7 arriverà il 4 marzo su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Fonte: Gamepur.