Gran Turismo 7 riaccende le discussioni sui giochi always online dopo i gravi problemi ai server

Gran Turismo 7 è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, ma una sua caratteristica fondante si sta rivelando un problema difficilmente scusabile: si tratta dell'always online.

GT7 ha delle modalità multigiocatore e delle funzioni di raccolta di dati relativi alle gare e alle statistiche dei giocatori che necessitano della connessione ad Internet per poter essere sfruttate al meglio. Il dramma risiede in questo: per poter effettivamente giocare al gioco, qualunque sia la modalità - dunque anche quelle single player, bisogna tassativamente essere connessi ai server; e quando i server sono in down?

La risposta è un nulla di fatto: Poliphony Digital e Sony hanno concepito il loro ultimo prodotto come always online, pertanto in assenza di Internet semplicemente non si può giocare. Ad accendere la discussione è stato un recente problema ai server, ed è proprio il fatto che è recente ad aver causato il grosso del malcontento nella fanbase - oltre a, naturalmente, un prezzo che arriva agli 80 euro, su PS5.

La patch 1.07 infatti sembra essere colpevole di aver causato questi problemi a sole due settimane dall'uscita - e tra l'altro rendendo alcune vetture più difficili da acquistare con la sola valuta ottenuta gareggiando.

Resta da capire se il gioco può essere reso giocabile anche offline o se bisognerà sempre rimettersi allo stato dei server e alle manutenzioni.

Fonte: Resetera