Gran Turismo 7 sarà su due dischi su PS4 e uno soltanto su PS5

Gran Turismo 7 sta per arrivare e vista la sua natura cross-gen vi saranno delle ovvie differenze tra le versioni PlayStation 5 e PlayStation 4, a cominciare dall'utilizzo del raytracing. Ma la differenza sarà anche nelle vostre mani, con gli utenti PS4 che proveranno una certa dose di nostalgia verso Gran Turismo 2.

Infatti, come il secondo capitolo del franchise, anche Gran Turismo 7 sulla console di vecchia generazione sarà su due dischi, ma non per le diverse modalità: la differenza di lettori ottici tra PS4 e PS5 ha comportato una sostanziale differenza della memorizzazione dei dati, visto che l'ammiraglia Sony è l'unica ad avere a disposizione un'unità Blu-ray ultra HD.

La capacità minore dei dischi PlayStation 4 dunque porterà a un cambio di disco durante l'installazione, un piccolo sacrificio per godere di uno dei migliori racing game del mercato.

Fonte: vgchartz.com