Gran Turismo 7 in due nuovi trailer che mostrano le differenze tra reale e virtuale

A poco più di una settimana dal lancio di Gran Turismo 7, Polyphony Digital ha pubblicato due trailer che mostrano le differenze tra chi guida nel mondo reale e nel mondo virtuale.

Il team ha utilizzato la Willow Springs International Raceway per eseguire il test, un circuito da corsa super-veloce di 2.5 miglia (circa 4 km) e nove tornanti che ha ospitato alcune delle battaglie più classiche di Gran Turismo, compreso il FIA GT Championships 2021. Il pilota professionista di auto da corsa Dai Yoshihara guida un veicolo Evasive Motorsports' Tesla Model 3 Performance preparato per la corsa e ci offre i consigli tratti dalla sua esperienza per affrontare uno dei tracciati più veloci e difficili degli Stati Uniti, comprese le modifiche ideali al veicolo, il percorso ideale e piccoli fastidi conosciuti solo ai piloti esperti.

Contemporaneamente, un fan di Gran Turismo di lunga data, Steve Brown alias Super GT, usa una Tesla Model S modificata e offre le sue osservazioni dettagliate da una prospettiva virtuale grazie alla sua esperienza di gioco con Gran Turismo 7. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai video.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 4 marzo.

Fonte: PlayStation Blog