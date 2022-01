Gran Turismo 7 ha una nuova data per l'evento stampa, scongiurando il temuto rinvio

Niente paura: Gran Turismo 7 non subirà la stessa sorte di The Last of Us Part II, ovvero il rinvio a seguito dell'annullamento dell'evento dedicato alla stampa. A causa di un imprevisto, il padre della serie Kazunori Yamauchi non poteva essere presente nella prima data programmata, spostando tutto al 3 febbraio.

A riportare la notizia, così come quella della cancellazione dell'evento, è stato il giornalista/insider Tom Henderson su Twitter, facendo passare i fan dalla disperazione all'estasi in pochi giorni. Dunque, nessun cambio alla data d'uscita, che rimane il 4 marzo.

This event is now taking place on February 3rd.



Apparently, the reason for the short-notice delay was that Yamauchi wanted to be at the event to answer questions, but couldn't be there for whatever reason.



March 4th release seems to be happening! :) https://t.co/To40aFLrd8 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 26, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Questo evento si terrà il 3 febbraio. Apparentemente, il motivo del ritardo con breve preavviso era che Yamauchi voleva essere all'evento per rispondere alle domande, ma non poteva esserci. Il rilascio il 4 marzo sembra essere confermato!"

In questo evento, i giornalisti dovrebbero aver modo di testare pad e volante alla mano il nuovo modello di guida del gioco, oltre a testare il ritorno alla classica modalità carriera e come questa sia composta. Ovviamente, anche le interviste a Yamauchi saranno fondamentali per scoprire numerosi dettagli del racing game, forse l'unico su piazza a trasmettere una vera passione per il mondo delle auto.