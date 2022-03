Gran Turismo 7: online il meraviglioso filmato introduttivo

Per una volta potete guardare un video introduttivo senza spoiler, visto che stiamo parlando di Gran Turismo 7, che esordirà proprio domani 4 marzo. Il filmato dura la bellezza di otto minuti e rappresenta un canto d'amore per il mondo delle auto da parte di Kazunori Yamauchi e Polyphony Digital.

Il 25° anniversario di Gran Turismo è dunque celebrato come si deve, partendo da un resoconto storico del mondo dell'auto sin dagli albori, ed è forse questa prima parte ciò che distingue realmente questo racing game da tutti gli altri. Nonostante qualche storico limite del titolo, la passione trasmessa non ha uguali, trascinando nel gioco non solo gli appassionati ma anche chi considera le auto solo meri strumenti per spostarsi.

Gran Turismo 7 arriva dunque domani 4 marzo come detto, su PlayStation 5 e PlayStation 4. Tra le novità abbiamo il ritorno di una carriera vecchio stampo, ray tracing (anche se ancora non in-game) e il nuovo sistema di intelligenza artificiale GT Sophy che debutterà prossimamente.

Fonte: Twinfinite.net