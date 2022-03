Gran Turismo 7 e Forza Motorsport 7 in un video confronto grafico

Il divario del lancio tra Forza Motorsport 7 di Turn 10 Studios e Gran Turismo 7 di Polyphony Digital è di quasi cinque anni. Il titolo esclusivo per PC e console di Microsoft è arrivato nei negozi a ottobre 2017, mentre l' esclusiva Sony è stata pubblicata due settimane fa.

In pratica questo potrebbe rappresentare un notevole vantaggio in termini di grafica per Gran Turismo 7, ma sappiamo che quando si parla di confronti non è così. Il canale ElAnalistaDeBits ha affiancato i due giochi e il risultato non è così scontato.

Sono stati analizzati elementi come l'illuminazione e il riflesso, oltre alle condizioni meteorologiche, le texture dell'asfalto, le ombre. Si è tenuto conto anche della fisica del gioco e dei modelli dei veicoli e degli extra delle tribune. Nei confronti affiancati, l'immagine a sinistra è sempre Forza Motorsport 7, mentre quella a destra è Gran Turismo 7.

Il confronto è stato effettuato sulla base di Forza Motorsport 7, lanciato su PC con dettagli Ultra e Gran Turismo 7 su PS5 e sorprendentemente il titolo di Turn 10 Studios regge il confronto nonostante siano passati cinque anni.

