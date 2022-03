Gran Turismo 7 giocato su PS5 in diretta alle 15:00!

Solo un giorno separa i giocatori dall'uscita di Gran Turismo 7: il titolo corsistico di Polyphony Digital è in dirittura d'arrivo, perciò quale modo migliore di dare uno sguardo in anteprima al gioco se non con una diretta?

Eccovi accontentati: questo pomeriggio alle 15:00 Virginia Paravani giocherà in diretta a Gran Turismo 7, in modo da darvi un'idea su come gira il gioco su PlayStation 5.

Per seguire la diretta avete due scelte: visitare il canale Twitch di Eurogamer Italia, oppure qui di seguito, con una pratica box per la chat che vi consentirà di interagire e fare domande alla nostra Virginia.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 da domani 4 marzo e se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.