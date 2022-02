Gran Turismo 7 avrà condizioni meteorologiche dinamiche specifiche per particolari regioni

Polyphony Digital ha annunciato durante l'ultimo evento State of Play che Gran Turismo 7 porterà il meteo a un livello superiore nel prossimo capitolo del franchise di corse.

Il meteo di Gran Turismo 7 sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche dinamiche specifiche per particolari regioni.

Kazunori Yamauchi ha rivelato che il team ha accumulato tonnellate di dati per garantire che i cieli in Giappone cambieranno come nella vita reale e lo stesso si può dire per la California, ad esempio.

GT7 vedrà anche la luna tramontare nello stesso modo in cui sorge e tramonta il sole, mentre il colore delle stelle cambierà a seconda della densità delle nuvole. Inoltre, i giocatori avranno accesso a un radar meteorologico che consente loro di prevedere in qualche modo il tempo, dando loro un'idea delle condizioni in cui si troverà la pista.

Inoltre, se su una pista piove sarà possibile che si formino delle pozzanghere, che si asciugheranno in momenti diversi a seconda di dove è caduta la pioggia.

Gran Turismo 7 arriverà il 4 marzo su PS4 e PS5.

Fonte: PSU.