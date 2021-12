Gran Turismo 7 avrà al suo interno microtransazioni secondo quanto riportato dall'ESRB

A quanto pare Sony si affida a Gran Turismo 7 sugli acquisti in-game e sulle possibili microtransazioni, come rivela una prima valutazione per il gioco di corse. L'ESRB (Entertainment Software Ratings Board) ha pubblicato la sua valutazione, che menziona acquisti in-game oltre all'alcol e al fumo. Fino a che punto ciò accadrà non è ancora chiaro, poiché la descrizione è attualmente disponibile solo in forma abbreviata.

Finora la dicitura dell'ESRB afferma: "Questo è un gioco di simulazione di corse in cui i giocatori guidano auto su circuiti realistici di tutto il mondo. Il gioco contiene una foto storica che mostra un autista che fuma una sigaretta. In una modalità immagine, un cartello dice 'Spirits, Whisky, Gin, Wine. Beer, Ale, Stouts'".

Resta da vedere con quanta aggressività Sony utilizzerà le microtransazioni in questo caso, ma presumibilmente non avranno alcun impatto sull'esperienza di gioco complessiva. Qui di seguito potete dare no sguardo alla dicitura.

Anche se Gran Turismo 7 uscirà il prossimo anno ed esattamente il 4 marzo su PS4 e PS5, recentemente Polyphony Digital ha mostrato la concept car in collaborazione con Porsche creata esclusivamente per il gioco.

Fonte: ESRB