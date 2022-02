Gran Turismo 7 risplende in nuovi trailer in cui la musica è tutto

Dopo una presentazione estesa della durata di mezz'ora su Gran Turismo 7, Sony resta in carreggiata con un nuovo video che mostra la funzione Music Replay con una versione remixata di "Moon over the Castle" dei Bring me the Horizon, e un trailer che anticipa alcune delle tracce della colonna sonora intitolata "Find Your Line", disponibile nella 25th Anniversary Edition o nella 25th Anniversary Digital Deluxe Edition.

Fanatix: Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil' TJay Bring Me The Horizon: Moon Over the Castle Major Lazer: I Don't Care feat. Lous and the Yakuza Nothing But Thieves: Life's Coming in Slow Kim Dracula: Unstoppable Rosalía: Bizcochito Disciples: Squad feat. GoldLink London Grammar: Baby It's You (George Fitzgerald Remix) Jawsh685: Drift

Gran Turismo 7 uscirà il 4 Marzo sia per PS4 che per PS5, e continuerà a "portare gli stessi valori del primo Gran Turismo, di 25 anni fa, ma in modo molto più completo, con l'intento di soddisfare non solo i fan accaniti di GT, ma attrarre una nuova generazione di giocatori che sta appena imparando a conoscere l'automobilismo".

Fonte: Twinfinite