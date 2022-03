Gran Turismo 7 sembra non essere disponibile in Russia

Gran Turismo 7 è disponibile da oggi, ma sembra che in Russia, il nuovo titolo corsistico di Polyphony Digital, non sia stato ancora lanciato. Come ha riportato Eurogamer.net, lo store russo al momento non consente di acquistare il gioco.

Sony deve ancora annunciare in via del tutto formale la rimozione dalla vendita del gioco e per adesso non ha fatto nessun commento a riguardo. Per completezza abbiamo cercato anche noi il gioco nello store russo e la pagina ci accoglie con un messaggio: "Data di lancio in attesa di conferma".

La mossa sembra essere arrivata dopo le pressioni della stessa Ucraina affinché PlayStation e Xbox smettano di supportare i mercati russi. Gran Turismo 7 è la prima esclusiva PlayStation uscita proprio durante la guerra Russia-Ucraina. Qui di seguito potete dare uno sguardo allo screenshot che abbiamo fatto.

PlayStation di certo non è l'unica: nella giornata di ieri anche CD Projekt RED ha annunciato di aver rimosso dagli store digitali e fisici i suoi giochi compresi appunto Cyberpunk 2077 e la serie di The Witcher.

Fonte: Eurogamer