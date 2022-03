Gran Turismo 7 ha degli NPC non proprio al passo coi tempi

Gran Turismo 7 è capace di rappresentare a schermo un'esperienza simulativa alla guida di primo ordine, e i dettagli sulle vetture risplendono in un'operazione di realismo eccezionale da parte di Polyphony Studio, ma lo stesso non si può dire della rappresentazione degli NPC.

Grazie alla photo mode è possibile infatti investigare oltre i tracciati, per ammirare i paesaggi e gli spettatori, ma in quest'ultimo caso la rappresentazione di esseri umani è molto altalenante: si passa da quelle che sembrano scansioni di persone reali, magari ottenute tramite fotogrammetria, a personaggi "blocchettosi".

In tutto il suo blocchettoso splendore!

Di certo non è per questo che si gioca Gran Turismo 7, "una lettera d'amore alla storia dell'automobilismo", infatti, secondo la recensione di Eurogamer.it, ma questi NPC possono strappare un sorriso. O mettere paura, in certi casi.

Fonte: The Verge