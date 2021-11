Gran Turismo 7 in un nuovo imperdibile video tutto dedicato alla Photo Mode

Nuovo video per Gran Turismo 7! Polyphony Digital continua a raccontarci il suo futuro gioco di corse con un nuovo video di poco più di un minuto, che ripercorre un aspetto importante dell'esperienza. Dopo la personalizzazione estetica dei veicoli o le sensazioni di guida, è il momento di dare un'occhiata alla modalità Scapes.

Questa alternativa alla modalità Foto introdotta in Gran Turismo Sport tornerà, non per permetterci di scattare foto durante il gioco, ma per mettere in risalto le nostre auto in scenografie originali. Scenario, angolo di visione e molti parametri di evidenziazione possono essere regolati per catturare e condividere le nostre auto preferite come dei veri professionisti dell'obbiettivo.

La funzione consente di posizionare abilmente le vostre auto e scattare foto attraenti. Sarete in grado di creare registrazioni HDR fotorealistiche da condividere con i vostri amici sui social media. Le vostre foto possono essere ulteriormente impreziosite con effetti professionali.

Gran Turismo 7 arriverà il 4 marzo 2022 su PS4 e PS5, quindi è probabile che sapremo nuovi dettagli in questi mesi che ci separano dalla sua uscita.

Fonte: GamingBolt