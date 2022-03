Gran Turismo 7 riceverà una patch all'inizio di aprile che aumenterà le ricompense e aggiungerà nuovi eventi

È stata una settimana difficile per i giocatori di Gran Turismo 7.

L'aggiornamento 1.07 ha ridotto le ricompense per diverse gare e i server sono rimasti offline per oltre 30 ore a causa di un problema con l'update. Il produttore della serie Kazunori Yamauchi ha pubblicato una dichiarazione sui prezzi dei veicoli, ma ha fatto poco per placare le preoccupazioni dei fan che si vedono spinti ad acquistare crediti attraverso le microtransazioni.

A quanto pare, però, i cambiamenti arriveranno prima del previsto. In un recente articolo su PlayStation Blog, Yamauchi si è scusato per "la frustrazione e la confusione causate la scorsa settimana con i nostri aggiornamenti". "Sappiamo che questa non è l'esperienza di Gran Turismo che vi aspettavate e metteremo a disposizione un pacchetto di 1 milione di Cr. per i giocatori che potrebbero aver avuto problemi*. Sarà disponibile a breve nei vostri account. Assicuratevi di accedere al gioco prima del 25 aprile per richiedere i crediti messi a disposizione".

Inoltre, "per migliorare l'esperienza dei giocatori, all'inizio di aprile rilasceremo una patch considerevole. Il numero di eventi sarà aumentato, e ristabiliremo il sistema di ricompense con un maggiore equilibrio in tutto il gioco per il beneficio di tutti i giocatori":

Aumento delle ricompense negli eventi della seconda metà dei Circuiti mondiali di circa il 100% in media.

Aggiunta di ricompense elevate per il superamento del Circuit Experience in tutti i risultati Oro/Tutti i risultati Bronzo.

Aumento delle ricompense nelle Gare online.

Inclusione di un totale di otto nuovi eventi Gara di resistenza di un'ora nelle Missioni. Anche questi avranno impostazioni di ricompensa più alte.

Aumento del limite massimo di crediti non pagati nei portafogli dei giocatori da 20M Cr. a 100M Cr.

Aumento della quantità di auto usate e Leggendarie in offerta in qualsiasi momento.

Oltre a questo ci saranno alcune patch aggiuntive distribuite da adesso fino alla fine di aprile che aggiungeranno nuove auto e layout dei percorsi e apporteranno alcune altre correzioni.

Gran Turismo 7 è attualmente disponibile su PS4 e PS5.

Fonte: Gamingbolt.