Gran Turismo 7 riceve una patch che ripristina i server: Polyphony Digital parla delle microtransazioni

Gran Turismo 7, uno dei più grandi giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 dell'anno, è tornato online dopo un'interruzione di 30 ore. Un recente aggiornamento ha portato ad una manutenzione del server più lunga del previsto ieri, vietando ai giocatori di entrare nel gioco.

In un post di follow-up Polyphony Digital ha parlato di questo problema. "Immediatamente prima del rilascio dell'aggiornamento 1.07, abbiamo scoperto un problema per cui il gioco non si avviava correttamente in alcuni casi sulle versioni dei prodotti per PS4 e PS5", spiega Kazunori Yamauchi, game designer e CEO di Polyphony Digital. "Si trattava di un problema raro che non è stato riscontrato durante i test sull'hardware di sviluppo o le sessioni di controllo qualità prima del rilascio, ma per dare priorità alla sicurezza dei dati di salvataggio degli utenti, abbiamo deciso di interrompere il rilascio dell'aggiornamento 1.07 e per fare un aggiornamento correttivo 1.08".

L'aggiornamento ha anche modificato il sistema dei premi per alcuni eventi, il che significa che i giocatori di Gran Turismo 7 otterranno meno crediti. A tal proposito, Yamauchi ha dichiarato: "In GT7 vorrei che gli utenti si godessero molte auto e gare anche senza microtransazioni. Allo stesso tempo il prezzo delle auto è un elemento importante che ne trasmette il valore e la rarità, quindi penso che sia importante che sia collegato ai prezzi del mondo reale. Voglio rendere GT7 un gioco in cui puoi divertirti con una varietà di auto in molti modi diversi e, se possibile, vorrei cercare di evitare una situazione in cui un giocatore deve continuare meccanicamente a ripetere determinati eventi più e più volte".

Non è chiaro quali modifiche future a Gran Turismo 7 verranno implementate sul lato dei crediti, ma Yamauchi dice che lo "addolora" il fatto che non possa ancora spiegarle in dettaglio.

Fonte: Gran Turismo