Gran Turismo 7 e le congratulazioni per il Platino anche a chi non l'ha mai giocato...

Non è un bel periodo per Gran Turismo 7, tra server fuori uso per più di trenta ore filate, la questione microtransazioni e il non essere riuscito a tornare come benchmark dei racing game, almeno dello stampo sim-arcade. Nonostante l'uscita dunque c'è ancora molto da lavorare ma con Polyphony Digital si sa, la mole di patch e contenuti aggiuntivi non mancherà di certo.

Ultimamente però sembra essersi aggiunta un'altra stranezza, segnalata da Zarmena Khan su Playstationlifestyle.net, in cui il PSN sembra essersi congratulato attraverso una mail, per l'ottenimento del trofeo platino nell'ultimo racing di Kazunori Yamauchi. La cosa è sospetta sotto tanti punti di vista: il primo, è che il tempo di gioco segnalato è di circa due ore, ovviamente molto pochi. Il secondo, forse un po' più rilevante, è che Zarmena non ha mai giocato Gran Turismo 7.

Dopo un po' di ricerca e la scoperta che anche ad altri utenti è accaduto il fatto, sembra si sia trovato una soluzione. Accade di rado, ma accade, che il PSN mandi email per errore ai propri utenti (dunque non è un elemento che riguarda solo GT7) ma che soprattutto, non riguarda una manomissione dell'account, come qualcuno potrebbe credere. Per cui se vi arriva qualcosa del genere, state tranquilli.

