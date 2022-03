Gran Turismo 7 avrà prezzi dinamici decisi da Hagerty per le sue auto leggendarie

Gran Turismo ha stretto una partnership con la società di assicurazioni e valutazioni di auto d'epoca Hagerty, in una collaborazione che vedrà il marchio fornire valori dinamici e reali per alcune delle auto più esclusive di Gran Turismo 7.

Anche il CEO dell'azienda McKeel Hagerty apparirà nel gioco nella concessionaria "Hagerty Collection". Hagerty vi informerà sulle diverse auto acquistabili che appaiono nel rivenditore, con cenni storici e approfondimenti.

Inoltre, i valori dei veicoli saranno dinamici e guidati dall'esperienza di Hagerty nel mondo reale. Sebbene non sia stato ancora indicato alcun intervallo, i prezzi nel rivenditore aumenteranno e diminuiranno (come indicato dalle frecce blu e rosse) come farebbero con il vero rivenditore di auto d'epoca, utilizzando lo strumento di valutazione Hagerty.

Le auto della Hagerty Collection sembrano destinate ad avere valori compresi tra 150.000 cr e 20.000.000 cr. Poiché quest'ultimo valore è un limite massimo di credito per i portafogli dei giocatori in Gran Turismo 7, come lo era in GT Sport, sembra che sarà il limite massimo per i prezzi dei veicoli.

Per i giocatori negli Stati Uniti, c'è un altro aspetto della partnership. I membri dell'Hagerty Drivers Club riceveranno un voucher per ottenere un veicolo gratuito dalla concessionaria Legend Cars, con un'esclusiva livrea Hagerty. L'accordo si rinnova ogni anno, quindi gli utenti potranno ottenere un'auto diversa ogni volta.

Fonte: GTPlanet.