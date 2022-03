Gran Turismo 7 ha saputo convincere la critica? Le prime recensioni sono molto positive

Polyphony Digital è nota per il suo sviluppo dietro la serie Gran Turismo e per il livello di dettagli che traspare in ogni gioco, sia in termini di veicoli che per quanto riguarda l'ambientazione. Il gioco uscirà tra pochissimi giorni, ma la stampa specializzata è stata in grado di provarlo in anteprima: va da sé quindi che iniziano ad arrivare le prime recensioni.

In sostanza su Metacritic, Gran Turismo 7 guadagna una media di 88 a fronte di 75 recensioni. Queste, per lo più sono molto positive, con qualche valutazione critica. In generale tuttavia, il gioco sembra aver convinto la critica. Qui di seguito trovate le valutazioni di alcune testate giornalistiche, compresa la nostra.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Metacritic