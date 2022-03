Gran Turismo 7 primo nella classifica di vendite UK, WWE 2K22 debutta in seconda posizione

Gfk ha pubblicato gli ultimi dati settimanali per le vendite di software (fisico) nel Regno Unito (via GamesIndustry) e Gran Turismo 7, che ha debuttato in cima alle classifiche la scorsa settimana, ha mantenuto il primo posto anche questa settimana.

Il titolo PlayStation vede un calo delle vendite del 57% rispetto alla scorsa settimana.

Al secondo posto, c'è una nuova uscita, con il debutto di WWE 2K22, che vede il 43% delle sue vendite su PS5, il 29% su PS4, il 17% su Xbox One e l'11% su Xbox Series X/S. Il gioco, tuttavia, ha registrato vendite fisiche inferiori del 32% al lancio rispetto a WWE 2K20 quando è stato lanciato, anche se vale la pena ricordare, come sempre, che le vendite digitali hanno visto un fortissimo aumento della quota di mercato soprattutto negli ultimi due anni.

Elden Ring, nel frattempo, viene spinto alla posizione numero 3, mentre Horizon Forbidden West e Pokemon Legends: Arceus seguono rispettivamente al quarto e quinto posto.

Anche Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok è entrato nelle classifiche, ma non è riuscito a entrare nella top 10, piazzandosi alla posizione numero 12.

Potete vedere la top 10 completa per la settimana terminata il 12 marzo di seguito:

Gran Turismo 7 WWE 2K22 Elden Ring Horizon Forbidden West Pokemon Legends: Arceus Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Mario Party Superstars

Fonte: Gamingbolt.