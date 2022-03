Gran Turismo 7 sembra avere qualche problema con il multiplayer

Gran Turismo 7 ha portato con sé molte caratteristiche amate che mancavano da un po' alla serie, con il titolo che è un vero e proprio ritorno alla personalizzazione dell'auto. Essere in grado di trasformare un'umile Toyota Aqua fino a quando non è pronta per la gara è un'esperienza divertente, ma c'è un problema: al momento proprio questo sta rovinando l'esperienza multiplayer.

L'offerta online di Gran Turismo 7 è quasi identica a quella vista in Gran Turismo Sport, con la modalità chiamata semplicemente Sport. Ci sono gare giornaliere che richiedono vari requisiti. In precedenza, queste gare erano in genere soggette a un Balance of Performance, o BoP, un termine preso in prestito dalle corse GT della vita reale che operano secondo linee simili, con il gioco che garantisce che tutte le auto iscritte abbiano prestazioni simili per garantire un equilibrio.

Dal lancio di Gran Turismo 7, tuttavia, le uniche gare disponibili richiedono ai giocatori di mettere a punto la propria auto per stabilire delle linee guida, dando la responsabilità al giocatore di mettere a punto la propria auto per raggiungere determinati requisiti.

È una faccenda alquanto complicata, tuttavia, soprattutto per chi non conosce bene come funziona un'auto: ci sono molti modi diversi per rispettare queste "restrizioni" e non tutti sono efficienti ai fini della gara, il che porta a una grande disparità di prestazioni nelle gare online.

Forse è una stranezza voluta per Gran Turismo 7, e qualcuno potrebbe apprezzare questo armeggiare sotto il cofano di una macchina per cercare tutti i potenziali "guadagni". Tuttavia, non è esattamente adatto ai principianti e nei primi giorni di vita di Gran Turismo 7 un approccio più aperto che prevedesse che i giocatori iniziassero tutti con le stesse prestazioni avrebbe garantito un multiplayer più accessibile.

Forse Polyphony Digital si muoverà per introdurre corse più adatte ai principianti nella sua modalità Sport, ma resta da vedere.

Fonte: Eurogamer.net.