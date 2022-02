Gran Turismo 7 lascia a bocca aperta su PS5 e per Digital Foundry potrebbe diventare un vero e proprio classico

Mentre ci avviciniamo alla data di uscita di Gran Turismo 7, Digital Foundry ha deciso di analizzare lo State of Play dedicato al gioco. Stando alla redazione britannica, GT7 sembra davvero straordinario su PS5.

L'evento dedicato a Gran Turismo 7 è piaciuto molto agli esperti Richard Leadbetter, John Linneman e Alex Battaglia, e sono convinti che il gioco diventerà un vero e proprio classico per la console di Sony.

Analizzando le sequenze mostrate all'evento, si notano dettagli incredibili per superfici e materiali. DF si è soffermato anche sul ray-tracing e sul fatto che non è possibile usarlo in 4K e 60 fps. Per questo motivo, gli esperti sperano che gli sviluppatori introducano una modalità con risoluzione minore che possa garantire effetti migliori senza sacrificare la fluidità.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che il precedente Gran Turismo Sport ha superato quota 14 milioni di giocatori.

Fonte: Digital Foundry.