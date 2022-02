Gran Turismo 7 su PS5 subisce una modifica alle dimensioni con l'update 1.02

Polyphony Digital ha aumentato le dimensioni del download di Gran Turimso 7 su PS5 attraverso il lancio dell'aggiornamento 01.020.000. Gran Turismo 7 ora pesa 96,80 GB per la nuova console domestica di Sony, mentre prima di questo aggiornamento, il gioco corsistico arrivava a 89,445 GB.

Questo lo rende di gran lunga uno dei più grandi giochi first party di Sony fino ad oggi, quindi i giocatori devono assicurarsi di avere abbastanza spazio sulla console al momento della pubblicazione.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 può essere precaricato dal 25 febbraio 2022 prima dell'uscita del gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5. Inoltre, il gioco verrà distribuito su due dischi per PS4; si tratta della seconda volta nella serie che un gioco di Gran Turismo viete lanciato su più di un disco.

? Gran Turismo® 7 Update 01.020.000 Released.



? New PS5 Download Size : 96.800 GB



? Update Size Around 16 GB For PS4



? #GranTurismo7 #PS4 #PS5 https://t.co/Pb6zNUoYZ8 pic.twitter.com/N8TkdRdVOn — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 17, 2022

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 4 marzo.