Gran Turismo 7 per PS5 e PS4 ha un nuovo trailer che ricorda pre-order e data di uscita

In questo periodo il team dietro Gran Turismo 7 ha pubblicato una serie di interessanti video che ci hanno dato un'infarinatura di ciò che sarà presente all'interno del gioco. Abbiamo potuto dare uno sguardo all'editor di livree, alla modalità fotografica che consentirà di fare scatti professionali e abbiamo anche scoperto che i giocatori saranno in grado di ottenere oltre 400 veicoli.

Ora, un nuovo trailer della durata di circa 30 secondi non mostra niente di nuovo, ma ci ricorda che è possibile preordinare già da adesso Gran Turismo 7. Inoltre, dal video viene ribadita l'uscita del gioco, ovvero il 4 marzo 2022. Ciò ci fa capire quindi che non subentreranno ulteriori rinvii per il titolo di corse esclusiva PlayStation.

Preordinando Gran Turismo 7 ricordiamo che i giocatori riceveranno il Pack 3 auto e 100.000 crediti di gioco, che fanno sempre comodo soprattutto quando si è agli inizi. Senza indugi vi lasciamo alla visione del video.

Gran Turismo 7 arriverà quindi il 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.