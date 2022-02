Gran Turismo 7 ha anche la sua bella pubblicità che vedremo in TV

Ready Set GT è il nuovo spot TV di Gran Turismo 7 che potremo vedere nei prossimi giorni, in attesa del suo arrivo ufficiale su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 4 marzo. L'annuncio, della durata di 30 secondi è palesemente pensato per la televisione e presenta alcuni filmati inediti del gioco.

Il breve spot dunque ci catapulta in un setting che torna alle origini, in quella carriera che unisce passione per l'automobile a corse adrenaliniche, che con la nuova intelligenza artificiale GT Sophy, potrebbero risultare il nuovo standard nel single player. Grazie allo State of Play dedicatogli sappiamo ormai praticamente tutto, con ogni modalità curata espressamente dall'impronta autoriale di Kazunori Yamauchi.

Gran Turismo 7 è chiamato a un riscatto dopo il deludente Gran Turismo 5 e un sesto capitolo che non ha saputo scaldare appieno il cuore dei fan, senza dimenticare l'esperimento Gran Turismo Sport, in fin dei conti riuscito dopo un avvio abbastanza zoppicante. Manca poco dunque, per cui prepare i caschi: si parte!

Fonte: gtplanet.net