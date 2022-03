Gran Turismo 7 regala 1 milione di crediti e promette aggiornamenti a breve e lungo termine dopo i recenti problemi

Dopo una serie di grossi problemi ai server e un responso particolarmente negativo da parte della community riguardo le microtransazioni e il grinding presenti in Gran Turismo 7, l'ultima esclusiva per PS4 e PS5 ha ricevuto un review bombing da parte degli utenti - che dall'ultima volta si è fatto ancora più feroce, portando la media voto utente a 1.7, al momento della scrittura.

A tal proposito è intervenuto Yamauchi in persona, assicurando che tutti i giocatori affetti dalle problematiche riceveranno un milione di crediti - l'equivalente di 15 euro/dollari sotto forma di microtransazioni.

"La precedente patch", prosegue il creatore della serie, "aveva lo scopo di risolvere un problema con le ricompense inconsistenti in una parte degli eventi, ma per ristabilire l'equilibrio e fornire ricompense più accurate basate su tempo di investimento e completamento, era necessario ricalcolare l'intero sistema di ricompense".

All'inizio di aprile il gioco riceverà una patch "considerevole" per ribilanciare il sistema di ricompense in modo tale che le gare affrontate più in là forniranno più crediti. Tale ribilanciamento includerà anche delle ricompense aumentate di circa il doppio negli eventi che si affrontano dopo la metà dei World Circuits, ricompense in generale più alte nelle gare online, un aumento della quantità di macchine Usate e Leggendarie in offerta e un aumento della quantità massima di crediti non pagati nel portafoglio utente da 20 milioni a 100 milioni.

Inoltre, Polyphony si concentrerà su aggiornamenti più a lungo termine per cambiare il gioco mentre "si sviluppa come live service". Alcune aggiunte, senza ancora una data, includeranno nuovi eventi World Circuit, la possibilità di vendere le macchine e l'implementazione di prove a tempo online.

Fonte: VGC