Gran Turismo 7 riduce drasticamente le ricompense? Ecco come i giocatori combattono i discussi nerf

I giocatori di Gran Turismo 7 hanno risposto a un controverso aggiornamento che ha visto le ricompense drasticamente ridotte, sviluppando uno script che consente loro di raccogliere valuta senza dover giocare.

Utilizzando la funzione di riproduzione remota su PlayStation e un semplice script, è possibile che il gioco esegua la stessa gara più e più volte, generando milioni di crediti, il tutto senza che il giocatore debba toccare il controller. Un utente che afferma di aver utilizzato l'exploit ha affermato che lo script gli sta generando "15 milioni di crediti al giorno" che, se acquistati dal controverso negozio di microtransazioni di Gran Turismo 7, costerebbero circa $120.

Pubblicato per la prima volta sul forum PSNProfiles dall'utente Septomor, lo script, che attualmente è compatibile solo con le macchine Windows che eseguono l'app PlayStation Remote Play, inserisce ripetutamente gli input nel gioco in modo che esegua essenzialmente giri dello stesso tracciato più e più volte, guadagnando crediti ogni volta.

Lo script, che secondo gli utenti è stato sviluppato specificamente in risposta alla riduzione dei pagamenti in-game della scorsa settimana, segue una settimana impegnativa per l'iconico franchise di corse. La scorsa settimana i server di Gran Turismo 7 sono rimasti offline per 30 ore, il che significa che i giocatori sono stati lasciati in grado di giocare solo alla parte arcade ridotta del gioco.

Lo stesso giorno lo sviluppatore Polyphony Digital ha pubblicato una patch controversa che riduce drasticamente i pagamenti delle gare, rendendo così più difficile sbloccare nuove auto senza spendere in microtransazioni.

L'interruzione del server, combinata con l'impopolare riduzione delle ricompense, ha visto Gran Turismo 7 diventare rapidamente il titolo pubblicato per PlayStation con il punteggio più basso su Metacritic poiché il suo punteggio utente è stato preso di mira dal review bombing.

Alcune gare hanno ricompense ridotte di oltre la metà, aumentando notevolmente il tempo necessario per guadagnare le auto più costose del gioco, per coloro che non sono disposti ad acquistare crediti con denaro reale da PlayStation Store.

Fonte: VGC.