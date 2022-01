Gran Turismo 7 avrebbe rimandato un evento stampa: rinviata l'esclusiva PlayStation?

I fan stanno aspettando con ansia l'arrivo di Gran Turismo 7 da quando è stato rivelato nel 2020. Ma molte cose sono cambiata da allora, con una finestra di lancio prevista per il 2021 che alla fine è stata posticipata al 2022 a causa del pandemia di COVID-19.

Alla fine, però, i fan avevano ottenuto una data di uscita, il 4 marzo 2022.

Tuttavia, una fonte affidabile di informazioni sui videogiochi ha messo in dubbio questa promessa. Tom Henderson ha affermato con un tweet (ora rimosso) che un evento stampa pianificato per Gran Turismo 7, previsto per oggi 25 gennaio, sarebbe stato posticipato, senza né una ragione né una nuova data confermate.

L'insider ha commentato che il rinvio è "un po' preoccupante" considerando l'avvicinarsi del lancio.

Henderson ha anche sottolineato che i rinvii di eventi di questa natura sono stati in precedenza indicativi di un rinvio del gioco in questione, come accaduto con The Last of Us 2.

Tuttavia, Henderson ha detto anche che al momento non è stato confermato nulla. In effetti, considerando la pandemia in corso, ci sono una miriade di altri motivi per cui un evento stampa potrebbe essere annullato. Per ora Sony e il team di Gran Turismo non hanno ancora risposto alle voci emerse.

