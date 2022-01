State of Play annunciato con data e dettagli! Gran Turismo 7 protagonista principale

I fan di Gran Turismo stanno attendendo da tempo un nuovo capitolo della serie e tra qualche settimana saranno in grado di mettere le mani su Gran Turismo 7. Polyphony Digital ama prendersi il suo tempo con il suo gioco, con Gran Turismo 7 che promette una sorta di ritorno alle origini.

A differenza di Gran Turismo Sport più incentrato sul multiplayer online, il prossimo capitolo avrà una modalità carriera rivista e vedrà il ritorno di circuiti classici come Deep Forest Raceway. Ora, i fan che attendono ulteriori novità a riguardo saranno ben ricompensati poiché questa settimana avrà luogo uno speciale State of Play incentrato proprio sul titolo corsistico.

Attraverso un breve post su PlayStation Blog, Sony ha dichiarato: "Siamo su di giri per il primo State of Play del 2022, che arriverà questa settimana e offrirà oltre 30 minuti di sequenze della versione PS5 di Gran Turismo 7 con dettagli sulle dinamiche di gioco. Seguite la diretta su Twitch o YouTube il 2 febbraio a partire dalle 23:00".

Appuntamento quindi per le 23:00 del 2 febbraio per sapere tutte le novità su Gran Turismo 7 che uscirà il 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno pubblicate.

Fonte: PlayStation Blog