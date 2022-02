'Gran Turismo 7 supera Forza Horizon 5 e contribuisce all'evoluzione del genere'

Gran Turismo 7 è in dirittura d'arrivo e, complice il breve lasso di tempo passato dall'uscita di un altro racing game che oltretutto è opera della diretta competizione, Forza Horizon 5, sono partiti i confronti di entrambe le parti.

Ad inserirsi in questa diatriba è anche lo youtuber Destin Legarie, che ha detto la sua in un video in cui confronta vari aspetti di Gran Turismo 7 che, per citare lo stesso titolo, spera che Forza considererà di aggiungere in futuro, magari con il prossimo Forza Motorsport.

Il punto della vicenda ricade anche nel confronto fra i sottogeneri: Forza Horizon e Gran Turismo sono sì giochi di guida, ma mentre l'ultimo nato in Playground Games adotta un approccio più arcade, la prossima creatura di Poliphony Digital si rifà alla simulazione.

Il primo punto citato da Destin ricade nel vantaggio di Gran Turismo 7 con la funzionalità di Music Replay, di cui vi avevamo già parlato. Spostandosi "fuori dallo schermo", Destin cita il fatto che Forza Horizon 5 necessiti di scaricare altri 80 gigabyte dopo aver inserito il disco nella console, che si vanno ad aggiungere ai circa 20 gigabyte inseriti nel disco, mentre "probabilmente" non sarà questo il caso di Gran Turismo 7, dal momento che nella versione PS4 saranno contenuti due dischi di installazione e uno solo nella versione PS5. Anche la Photo Mode di Gran Turismo sembra più convincente e fornita di quella della controparte made in Microsoft.

Detto ciò, Destin passa ad elogiare il feedback aptico del DualSense, che è sicuro darà un ottimo feeling pad alla mano, e l'intelligenza artificiale di Gran Tursimo 7, Sophy, talmente ben realizzata da poter essere utilizzata per studiare la guida autonoma. La possibilità di collezionare auto sarà un buon incentivo alla progressione in-game, e parlando di incentivi, tutti questi punti alti di Gran Turismo 7 contribuiscono a evolvere e migliorare i giochi di guida per portarli a nuovi standard qualitativi sia per l'industria che per la competizione che si andrebbe a creare con la concorrenza.

Fonte: Youtube