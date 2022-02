Gran Turismo 7 con supporto a 60 FPS e modalità ray-tracing nel gioco?

Tra pochissime ore PlayStation mostrerà durante il primo State of Play del 2022 un video di circa 30 minuti dedicato a Gran Turismo 7, il prossimo gioco di Polyphony Digital. Tuttavia sembra che alcuni dettagli sul gioco siano trapelati anticipatamente.

E' il sito greco GameOver ad aver pubblicato un'anteprima - ora rimossa - su Gran Turismo 7. Nell'anteprima si afferma che il gioco avrà due modalità: una che consentirà prestazioni fino a 60 FPS, mentre l'altra avrà un impatto sui frame rate ma consentirà l'uso della tecnologia ray-tracing "per una migliore illuminazione, ombreggiatura e riflessi sulla carrozzeria dei veicoli".

Ora, il team di sviluppo aveva già in passato affermato che il gioco contiene il supporto ai 60 FPS, ma per quanto riguarda il ray-tracing inizialmente doveva essere presente solo durante i replay e nel garage. Per adesso quindi non sappiamo se si tratta semplicemente di un errore.

Ad ogni modo ne sapremo sicuramente di più questa sera alle 23:00 quando andrà in onda lo State of Play. Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: GamingBolt