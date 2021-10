Gran Turismo 7 in un trailer dietro le quinte che parla della cultura automobilistica

Non è un segreto che Gran Turismo 7 di Polyphony Digital sia davvero stupendo. Tuttavia, gran parte della popolarità della serie può essere attribuita alla sua maestria, specialmente quando offre un simulatore di corse più realistico.

Ora, nell'attesa della sua uscita, un nuovo video dietro le quinte vede il creatore e produttore della serie Kazunori Yamauchi discutere della cultura automobilistica e di come si lega al tema del titolo "Life With Cars".

Gran Turismo 7 segna un ritorno alle origini della serie con una nuova modalità Campagna GT completa di GT World Map. C'è anche l'aspetto della raccolta delle auto in cui i giocatori affronteranno diverse gare per guadagnare una vasta gamma di veicoli. Tornano anche l'editor di livree di Gran Turismo Sport e Foto Scapes, con il primo che offre un'interfaccia utente migliorata mentre il secondo presenta più di 2500 luoghi e supporto per il ray-tracing.

Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo 2022 per PS4 e PS5.

Fonte: Push Square