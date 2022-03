Gran Turismo 7 si è aggiornato, ma ora i veicoli sono più difficili da acquistare senza le microtransazioni

Una nuova patch per Gran Turismo 7 ha ridotto le ricompense in crediti per diverse gare. I fan avevano precedentemente criticato il simulatore di sport motoristico per il prezzo elevato dei suoi veicoli e questo aggiornamento ha ulteriormente reso difficile la possibilità di guadagnare crediti.

Individuati dagli utenti di Discord, gare come Alsace Village, Colorado Springs Lake e molte altre ora ricompenseranno molti meno crediti di gioco dopo che il gioco è stato aggiornato alla versione 1.07. Questi crediti di gioco vengono utilizzati per acquistare nuovi veicoli in Gran Turismo 7 e, poiché alcune auto sono molte volte più costose nel gioco rispetto al predecessore Gran Turismo Sport, i giocatori hanno iniziato a gareggiare su determinate piste per guadagnare crediti sufficienti per l'acquisto senza dover far fronte alle microtransazioni.

La parte finale di Gran Turismo 7 ruota attorno all'acquisizione di veicoli leggendari, versioni costose di veicoli classici che richiedono un investimento di tempo significativo per poter essere acquistati. Le auto di alto valore ruotano regolarmente i negozi in-game, quindi i giocatori sono motivati ​​a dedicare del tempo a guadagnare crediti o a prendere una scorciatoia acquistando crediti tramite microtransazioni.

Non resta che attendere e vedere se Polyphony Digital apporterà ulteriori modifiche dopo il malcontento dei fan. Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: VGC