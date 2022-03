Gran Turismo 7 in un video che mette a confronto le versioni PS4, PS4 Pro e PS5

Gran Turismo 7, il nuovo capitolo della saga di guida sviluppata da Polyphony Digital, uscirà tra pochissimi giorni in esclusiva per PS4 e PS5 come tributo ai 25 anni di storia della serie.

Come di consueto prima del lancio di grandi titoli, ElAnalistaDeBits ha fatto un nuovo video confronto in cui possiamo vedere sia le differenze grafiche che le prestazioni di Gran Turismo su PS4 standard, PS4 Pro e PS5 con diverse configurazioni. Naturalmente va notato che il confronto è stato effettuato con la patch 1.04 applicata.

Sul modello standard il titolo gira a 1080p e 60fps, mentre su PS5 arriviamo a 60 fps con una risoluzione a 2160p. Da notare che nelle console di nuova generazione di Sony possiamo trovare due modalità di visualizzazione: la modalità Performance, che dà priorità alle prestazioni, o la modalità Ray Tracing, che si applica solo ai riflessi in modalità foto, nella telecamera cinematografica dei replay dopo le gare e in alcuni menu molto specifici. È importante sottolineare che, indipendentemente dalla modalità scelta, l'esperienza durante il gameplay sarà la stessa.

La versione PS5 ha tempi di caricamento molto più brevi rispetto ai modelli PS4: sul sistema next-gen le gare iniziano in appena 2 secondi, mentre su PS4 bisogna attendere circa 40 secondi. Su PS5 il titolo ha una maggiore distanza di visualizzazione, un migliore filtraggio delle ombre, oltre a una migliore implementazione dell'occlusione ambientale. Oltre a questo, anche le funzionalità del DualSense portano ad un maggiore livello di realismo.

Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.