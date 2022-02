Gran Turismo e Sony AI stanno per annunciare una collaborazione 'rivoluzionaria'

Lo sviluppatore di Gran Turismo, Polyphony Digital, e Sony AI stanno per svelare una collaborazione "rivoluzionaria" che sarà annunciata domani mercoledì 9 febbraio.

I dettagli sono pochi al momento, con il feed Twitter di Sony AI che afferma solo che mercoledì annuncerà "un progetto rivoluzionario nello spazio IA creato attraverso una collaborazione con Polyphony Digital Inc. e Sony Interactive Entertainment." Il tweet è accompagnato da un video (altrettanto poco illuminante), condiviso anche da Polyphony, accanto alle parole "Change the game".

Sony AI è stata fondata nell'aprile 2020 con l'obiettivo di perseguire "ricerche rivoluzionarie nell'AI e robotica nel regno dell'intrattenimento".

? COMING SOON ?



On 2/9, our team is excited to launch our Gaming Flagship and announce a breakthrough project in #AI created through a collab with Polyphony Digital Inc. (PDI) and @Sony Interactive Entertainment (SIE). Enjoy this sneak peek. https://t.co/XlHvBQuu1Q — Sony AI (@SonyAI_global) February 7, 2022

Per quanto riguarda ciò che potrebbe portare la collaborazione con Polyphony, i commenti condivisi dal CEO di Sony Kenichiro Yoshida lo scorso anno potrebbero fare più luce sulla questione; annunciando una partnership tra Sony AI e PlayStation, Yoshida ha affermato che le società si concentreranno sullo "sviluppo di Game AI Agents che possono essere l'avversario in-game o il partner di collaborazione di un giocatore", con l'obiettivo finale di offrire esperienze di gioco "ancora più ricche e più piacevoli".

Sulla base di tutto ciò, probabilmente Polyphony e Sony AI sono pronte ad annunciare qualcosa nel regno dei driver AI per Gran Turismo 7, ma dovremo aspettare fino a domani per scoprirlo.

Fonte: Eurogamer.net.