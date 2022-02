Gran Turismo Sophy di Sony è un'IA capace di battere i giocatori umani più esperti

Come riportato all'inizio di questa settimana, Sony AI e lo sviluppatore di Gran Turismo 7 Polyphony Digital hanno annunciato il loro "progetto rivoluzionario" congiunto di un'IA che batte i tempi sul giro dei piloti professionisti.

Chiamata Gran Turismo Sophy, con il team sta lavorando su come implementarlo nelle future voci della serie corsistica. Non farà parte di Gran Turismo 7, almeno al lancio, ma si spera che la ricerca aiuterà lo sviluppo di auto a guida autonoma e l'IA ad autoapprendimento nei giochi. Gran Turismo Sophy ha giocato a Gran Turismo Sport per ore finché non ha imparato abbastanza per battere i piloti professionisti nelle gare. Ciò includeva il campione del mondo di Gran Turismo Takuma Miyazono.

Parlando in un'intervista, il campione del mondo ha dichiarato: "Sophy è molto veloce, con tempi sul giro migliori del previsto per i migliori piloti. Ma guardando Sophy, ci sono state alcune mosse che credevo fossero possibili solo in seguito". Per raggiungere questo obiettivo, una rete neurale è stata addestrata per migliorare il funzionamento dei controlli e quindi fornire feedback in base a ciò che ha fatto.

La tecnologia è pianificata per "versioni future del gioco" ed è probabile che venga utilizzata per aiutare i piloti alle prime armi a prendere velocità e i piloti veterani a migliorare ulteriormente i loro tempi.

Fonte: IGN