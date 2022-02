Gran Turismo Sport supera quota 14 milioni di giocatori mentre si avvicina il lancio di Gran Turismo 7

Il prossimo Gran Turismo è alle porte e sembra che gli appassionati di racing stiano ancora trascorrendo molto tempo con Gran Turismo Sport prima dell'arrivo di Gran Turismo 7. Il gioco precedente ha superato quota 14 milioni di giocatori.

La cifra proviene da The Making of Gran Turismo Sophy, un video che descrive in dettaglio come lo sviluppatore Polyphony Digital ha creato il suo nuovo programma di intelligenza artificiale per Gran Turismo 7.

Mentre il video spiega come questo programma utilizza l'apprendimento automatico per creare avversari più realistici, menziona anche "14 milioni di piloti GT Sport in tutto il mondo".

A titolo di confronto, il nuovissimo gioco di corse di punta di Xbox, Forza Horizon 5, ha superato i 15 milioni di giocatori all'inizio dell'anno.

Manca circa un mese alla data di uscita di Gran Turismo 7. Il titolo arriverà il 4 marzo su PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco di corse ha da poco avuto il suo show allo State of Play e ora sappiamo di più su come funzionano Music Rally e altre modalità. GT 7 riporterà anche la modalità Scapes da GT Sport e introdurrà Gran Turismo Café, dove potrete collezionare auto tramite sfide speciali.

Fonte: Gamepur.