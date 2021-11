Gran Turismo utilizzato per un nuovo studio sul deep learning dell'intelligenza artificiale

Un nuovo ramo all'interno di Sony, chiamato Sony AI, ha collaborato con Polyphony Digital su un documento che esplora la possibilità di insegnare all'intelligenza artificiale come guidare le auto in Gran Turismo sulla base di segnali visivi. Il documento, scritto da Ryuji Imamura, segue un documento simile pubblicato nel 2020, in cui a un computer è stato insegnato come guidare a velocità massima attraverso interazioni fisiche con una pista.

In questo caso, lo studio si è concentrato sulle informazioni chiave che i giocatori utilizzano per padroneggiare i giochi Gran Turismo: la pista stessa, il display heads-up e il force feedback. La metodologia è estremamente complicata, ma alla fine l'IA è stata in grado di ottenere un tempo sul giro compreso tra i primi 10% circa dei giocatori reali e circa 4,5 secondi più veloce del tempo medio registrato dai giocatori umani.

Ovviamente, non c'è alcun suggerimento che tutto questo apprendimento verrà applicato a Gran Turismo 7, anche se è entusiasmante che Polyphony Digital stia partecipando a questo tipo di ricerca.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: GTPlanet