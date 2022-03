GTA V per PS5 e Xbox Series X/S in azione nel trailer di lancio

Rockstar Games ha pubblicato il trailer di lancio per le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Grand Theft Auto V e GTA Online.

Originariamente previsto per l'arrivo a novembre 2021 prima di essere rinviato, le versioni di nuova generazione di GTA V e GTA Online sono ora disponibili per l'acquisto digitale, con versioni fisiche in arrivo ad aprile.

Rockstar offre sconti significativi sulla finestra di lancio dei giochi, in particolare su PS5.

La nuova versione standalone di GTA Online può essere scaricata gratuitamente per tre mesi esclusivamente per i giocatori PS5 con un abbonamento PlayStation Plus. Il titolo costa $9,99 su Xbox Series X/S.

Le versioni PS5 e Xbox Series X/S di GTA V hanno tre modalità grafiche tra cui i giocatori possono scegliere. C'è la modalità Fidelity per la massima qualità visiva, una modalità Performance progettata per offrire l'esperienza di gioco più reattiva e una modalità Performance RT annunciata come un ibrido delle prime due modalità.

GTA V è stato lanciato per la prima volta nel settembre 2013 e compare ora sulla sua terza generazione di console. Il proprietario di Rockstar, Take-Two, ha dichiarato a febbraio che il gioco ha venduto 160 milioni di unità.

Rockstar ha anche confermato a febbraio che Grand Theft Auto 6 è attualmente in fase di sviluppo.

Fonte: VGC.