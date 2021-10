Grand Theft Auto: The Trilogy è realtà! Annunciata la finestra di lancio

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition è reale e uscirà entro la fine dell'anno. La trilogia, composta da Grand Theft Auto 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, presenterà "aggiornamenti trasversali inclusi miglioramenti grafici e miglioramenti al gameplay" in tutti e tre i giochi, ma Rockstar ha promesso che manterrà "l'aspetto classico" dei giochi originali. Rockstar ha affermato che ulteriori dettagli verranno rivelati "nelle prossime settimane".

Un aspetto dell'annuncio che potrebbe rivelarsi controverso è che, prima dell'uscita della Definitive Edition, Rockstar inizierà a rimuovere le versioni originali di tutti e tre i giochi dai negozi digitali la prossima settimana. Naturalmente, ciò porta alla domanda su come verranno influenzate le persone che già possiedono uno o più di quei giochi: la speranza è che vengano aggiornati automaticamente, ma dovremo aspettare come si evolverà la situazione.

GTA: Vice City e San Andreas hanno avuto un grande successo, ma Grand Theft Auto 3 è stato il vero pioniere: il gioco che ha portato GTA dal caos dall'alto verso il basso a un mondo aperto in terza persona, stabilendo un modello per innumerevoli giochi da seguire. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer condiviso da Rockstar su Twitter.

Per adesso quindi la finestra di lancio è programmata per la fine dell'anno su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch, mentre il prossimo anno arriverà anche sui dispositivi mobile iOS e Android.

Fonte: Polygon