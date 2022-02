Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sta per ricevere una nuova patch

Rockstar Games ha annunciato che presto arriverà una nuova patch per la raccolta rimasterizzata di GTA Trilogy lanciata recentemente. Dal lancio alla fine del 2021, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è stata un'esperienza difficile per molti giocatori.

In tutti e tre i titoli del bundle che comprende Grand Theft Auto III, Vice City e San Andreas, sono stati rilevati numerosi bug e altri problemi che hanno inevitabilmente influenzato il gameplay. Fortunatamente, Rockstar ha continuato a fornire nuove soluzioni per questi problemi, con l'ultimo aggiornamento in arrivo nei prossimi giorni.

Attraverso Twitter, Rockstar ha rivelato che una nuova patch per Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition arriverà ad un certo punto la prossima settimana. Lo studio ha specificato che questa patch verrà implementata tutta in una volta per ogni piattaforma, il che significa che non sarà una versione scaglionata come altri aggiornamenti sono stati in passato. "Nuove patch arriveranno la prossima settimana per Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition su tutte le piattaforme. Apprezziamo la pazienza e il supporto della community", ha affermato Rockstar.

New patches are coming next week for Grand Theft Auto: The Trilogy ? The Definitive Edition across all platforms. We appreciate the community?s patience and support. — Rockstar Games (@RockstarGames) February 24, 2022

Sfortunatamente non sappiamo ancora molto su cosa comporterà questo aggiornamento per Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, tuttavia, è lecito ritenere che questo aggiornamento verrà fornito con una serie di correzioni di bug e modifiche alle prestazioni.

