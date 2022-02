Gravity Rush 3? Il game director Keiichiro Toyama vorrebbe continuare la serie

Questa settimana, la serie Gravity Rush di Sony Interactive Entertainment festeggia il suo decimo compleanno. All'allora responsabile game director Keiichiro Toyama è stato chiesto quali fossero i suoi desideri per il futuro del franchise.

Toyama ha sottolineato quando gli è stato chiesto che le due avventure di Gravity Rush dovrebbero essere pubblicate per PC secondo lui. Da un lato, il gruppo target della serie potrebbe essere ampliato in questo modo. Inoltre, Gravity Rush e Gravity Rush 2 potrebbero ricevere miglioramenti tecnici come parte delle riedizioni per PC. "Penso che sarebbe una buona cosa lanciare il gioco a più utenti", ha dichiarato Toyama. "Sarebbe anche meraviglioso se Gravity Rush 2 girasse a 60 fps".

Alla domanda su un possibile nuovo capitolo, Toyama ha aggiunto: "Come start-up, ci sono una serie di cose da considerare, ma personalmente mi piacerebbe ovviamente farlo. Anche se non fosse un nuovo gioco, sarei grato se ci fosse l'opportunità per me di essere coinvolto in qualcosa di simile". Vale la pena notare che nel 2020 Toyama ha deciso di lasciare Sony Interactive Entertainment e di fondare il suo studio Bokeh Game Studios.

Attualmente Toyama sta lavorando all'avventura horror Slitterhead che non ha ancora una data di uscita. Il primo Gravity Rush è stato originariamente lanciatoo per PlayStation Vita nel 2012. Una versione rimasterizzata tecnicamente rivista dell'insolita avventura per PlayStation 4 è seguita nel 2015, prima che un classico successore sotto forma di Gravity Rush 2 vedesse la luce nel 2017.

Fonte: VGC