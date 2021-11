GrezzoDue 2 è il folle gioco satirico da non perdere tra trailer e demo

GrezzoDue 2 è il sequel di GrezzoDue, il folle shooter nato come mod di DOOM 2 che ironizza su diverse celebrità italiane senza paura di arrivare a tematiche più volgari e blasfeme.

Il team di Giochi Penosi ha da poco pubblicato un nuovo trailer per questo GrezzoDue 2 che ci permette di vedere il brutale gameplay ambientato a Perugia.

Inoltre, per chi volesse provare il titolo, gli sviluppatori hanno messo a disposizione una demo che può essere scaricata ora.

Sulla pagina Kickstarter di GrezzoDue 2 leggiamo: "GREZZODUE 2 è il seguito della mod più offensiva di sempre di Doom 2!"

"Caratterizzato da una grafica moderna Ultra HD, persone realmente digitalizzate e contenuti più viscerali che mai!"

"GREZZODUE 2 è un massacro brutale e blasfemo, è una lettera d'amore agli FPS d'azione violenti del passato, quando i giochi non erano per bambini e potevi far saltare in aria qualsiasi cosa!"

"È un viaggio senza cervello e cruento nell'anarchia degli FPS, irrispettoso in ogni modo!"

"ATTENZIONE: questo è un lavoro completo di parodia e satira, e non è pensato per essere preso sul serio. Ogni persona coinvolta in questo progetto è consensuale e ha più di 18 anni".

Che ne dite?

Fonte: YouTube.