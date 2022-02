GRID Legends in arrivo su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate con una prova gratuita di 10 ore

GRID Legends sarà disponibile gratuitamente per 10 ore, per tutti gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, il prossimo 22 febbraio.

Questo significa che i giocatori potranno provare il titolo di Codemasters e poi decidere se procedere all'acquisto o meno.

Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato GRID Legends la scorsa estate. "Caratterizzato da una gestione della corsa rinnovata, GRID Legends propone gare emozionanti e imprevedibili sia su piste tradizionali, sia su circuiti cittadini. Il titolo vanterà anche un creatore di gare che consentirà ai giocatori di selezionare veicoli di classe mista e di competere su tutti i circuiti, tra cui nuove location cittadine, Londra e Mosca".

"Gareggia su oltre 130 percorsi, inclusi circuiti reali come Brands Hatch e Indianapolis, fino ai circuiti cittadini GRID iconici come San Francisco, Parigi e altri ancora. Corri e potenzia oltre 100 veicoli, dalle classiche auto da turismo ai grandi autocarri, monoposto e camion da stadio. Con l'inclusione del creatore della gara, i giocatori possono portare in pista le loro corse preferite di classe mista e combattere online".

Che ne dite?

Fonte: EA.