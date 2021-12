GRID Legends non avrà microtransazioni ma un pass stagionale post-lancio

Codemasters ed EA hanno recentemente svelato GRID Legends, fornendo nuovi dettagli di gioco per il prossimo titolo di corse. Durante la rivelazione, hanno anche dettagliato i loro piani post-lancio per il gioco, nonché come gestiranno la monetizzazione.

Per quanto riguarda quest'ultimo, GRID Legends non avrà alcuna microtransazione, ma il contenuto post-lancio richiederà comunque ai giocatori di sborsare denaro extra. Coloro che possiedono il pass stagionale del gioco (che arriverà anche con la Deluxe Edition) avranno accesso a quattro stagioni post-lancio che usciranno a intervalli regolari per 12 mesi dopo l'uscita del gioco.

Ognuno di questi porterà nuove modalità, percorsi, contenuti della storia per la nuova modalità Storia e altro ancora. Nel frattempo, la Deluxe Edition arriverà anche con il Mechanic Pass, che porterà un moltiplicatore di miglia per tutti i veicoli.

Coloro che non vogliono spendere denaro aggiuntivo per la Deluxe Edition o il pass stagionale, tuttavia, avranno comunque accesso a supporto post-lancio, con sfide e ricompense settimanali e mensili gratuite. GRID Legends uscirà il 25 febbraio 2022 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: TheLoadout