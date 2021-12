GRID Legends, in arrivo video gameplay e data di uscita, ecco quando

Sono passati alcuni mesi da quando Codemasters ed EA hanno annunciato GRID Legends, ma al di là di dettagli e aggiornamenti sparsi relativi al gameplay, lo sviluppatore non ha detto molto sul prossimo titolo corsistico. Ciò cambierà molto presto, per la gioia dei fan.

Di recente su Twitter, Codemasters ha annunciato che rivelerà nuovi dettagli cruciali su GRID Legends proprio domani 3 dicembre alle 17:00 ora italiana, attraverso una diretta streaming. Questi dettagli includeranno il debutto del gameplay, informazioni su nuove funzionalità, dettagli su luoghi, eventi e auto che saranno presenti nel gioco e, soprattutto, la data di uscita ufficiale.

Poco dopo l'annuncio del gioco, il director Chris Smith ha affermato che la modalità storia del gioco, che è uno dei maggiori punti di forza di questo nuovo capitolo, riporterà ed espanderà anche la meccanica Nemesis introdotta per la prima volta in GRID del 2019. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

We think you've waited long enough...



December 3 // 4pm UTC ?



? First gameplay

? Release date reveal

? New locations, events, cars

? New features



Be there ?? https://t.co/iaBYQ4Scku#GRIDLegends pic.twitter.com/Iq10boFWsp — NEW #GRIDLegends GAMEPLAY & INFO THIS FRIDAY ? (@gridgame) December 1, 2021

Rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno condivisi domani. GRID Legends sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Videogamer