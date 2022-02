Grounded raggiunge 10 milioni di giocatori nonostante sia ancora in accesso anticipato

Obsidian Entertainment ha annunciato che Grounded ha ufficialmente raggiunto i 10 milioni di giocatori, un traguardo incredibile considerando che il gioco si trova praticamente ancora in accesso anticipato. Il director Adam Brennecke, ha parlato in un video intitolato "Achievement sbloccato per 10 milioni di giocatori di Grounded".

Grounded è stato originariamente lanciato in l'accesso anticipato su Xbox One e PC a luglio 2020, diventando disponibile sempre in accesso anticipato per Xbox Series X/S il 10 novembre 2020. Il gioco appartiene al genere di sopravvivenza in cui i giocatori rimpiccioliti devono navigare tra i pericoli di un cortile pieno di formiche, ragni e altre creature minacciose.

Nel messaggio di Brennecke, il direttore del gioco ha rivelato che "Come parte della celebrazione di questo grande traguardo che non sarebbe stato possibile senza tutti voi, il team sta organizzando Grounded per un weekend gratuito di Steam! Dal 10 febbraio fino al 13 febbraio, i nuovi giocatori possono provare Grounded e dare un'occhiata all'ultimo aggiornamento, Into the Wood, durante il weekend gratuito. Inoltre, non dimenticare che il gioco di sopravvivenza supporta il crossplay in modo che i giocatori di Steam possano giocare facilmente con coloro che accedono a Grounded tramite Game Pass".

Gli sviluppatori di Grounded sono attualmente al lavoro per prepararsi alla versione completa 1.0 del gioco entro la fine dell'anno. Sebbene non sia stata rivelata una data esatta per la versione completa del gioco, Obsidian Entertainment ha promesso un lancio nel 2022.

