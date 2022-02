GTA 1991 è una mod prequel di GTA San Andreas che aggiunge un po' di contesto

Dopo il successo di Grand Theft Auto 3 e Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas ha portato una ventata di novità nella serie di giochi d'azione open world di Rockstar. Ambientato nel 1992 in una versione immaginaria di Los Angeles, San Andreas ha catapultato i giocatori nella storia di CJ. Dopo essere tornato a casa per il funerale di sua madre, CJ scopre che le famiglie di Grove Street hanno perso gran parte della loro influenza sui territori di Los Santos. Grand Theft Auto San Andreas è spesso descritto come uno dei migliori e più caotici della serie GTA. Tuttavia, i fan hanno sottolineato che la storia del gioco a volte sembra che manchi qualcosa.

Mentre CJ torna a casa dopo molto tempo, il giocatore deve fare affidamento su altri personaggi che spiegano come era Grove Street una volta e cosa è cambiato. Ora, con un gruppo di nuovi giocatori che hanno giocato a GTA San Andreas attraverso la trilogia uscita da qualche tempo, ancora più persone notano questa mancanza. Ora, un team di modder sta cercando di risolvere il problema.

La mod è attualmente intitolata GTA 1991 e segue la storia di Little Devil. Little Devil è un personaggio menzionato da Sweet come morto tra il 1987 e il 1992. Nonostante ciò, la storia di Little Devil è in gran parte sconosciuta e ha dato ai modder la possibilità di creare una storia originale collegandola a il materiale visto in GTA San Andreas.

Promettendo nuovi personaggi, armi e veicoli, GTA 1991 è una delle mod di GTA più ambiziose mai rivelate. Una demo contenente il primo capitolo di GTA 1991 verrà lanciata alla fine di questo mese.

Fonte: GamesRadar